В Латвии трех футболистов дисквалифицировали за манипуляции с результатом матча

Трое игроков «Ноа Юрмала» были дисквалифицированы Латвийской футбольной федерацией (LFF) на 12 месяцев за преднамеренную манипуляцию с результатом игры, сообщает пресс-служба LFF.

«Мы благодарны всем, кто помогает нам идентифицировать преступников и указывать на любую возможную незаконную деятельность. Мы также надеемся на оперативную работу государственной полиции по привлечению виновных к ответственности на самом высоком уровне. Получение такого заключения, конечно, вызывает вопросы об участии этого «Ноа Юрмала» в высшей лиге», приводит пресс-служба LFF слова сказал глава федерации Вадима Лащенко.

Комитетом этики и честной игры LFF было возбуждено дело, в котором рассматривается матч между «Ноа Юрмала» и «Лиепая» в мае 2021 года (5:0). Было признано, что игроки Боян Кнежевич, Апи и Алексей Бабира в сговоре манипулировали определенным исходом матча.

Футболисты получили штраф в размере одной тысячи евро, а также дисквалификацию на все турниры, организованные LFF.