Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2021
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

В Латвии трех футболистов дисквалифицировали за манипуляции с результатом матча

14:25
Теги:

Трое игроков «Ноа Юрмала» были дисквалифицированы Латвийской футбольной федерацией (LFF) на 12 месяцев за преднамеренную манипуляцию с результатом игры, сообщает пресс-служба LFF.

«Мы благодарны всем, кто помогает нам идентифицировать преступников и указывать на любую возможную незаконную деятельность. Мы также надеемся на оперативную работу государственной полиции по привлечению виновных к ответственности на самом высоком уровне. Получение такого заключения, конечно, вызывает вопросы об участии этого «Ноа Юрмала» в высшей лиге», приводит пресс-служба LFF слова сказал глава федерации Вадима Лащенко.

Комитетом этики и честной игры LFF было возбуждено дело, в котором рассматривается матч между «Ноа Юрмала» и «Лиепая» в мае 2021 года (5:0). Было признано, что игроки Боян Кнежевич, Апи и Алексей Бабира в сговоре манипулировали определенным исходом матча.

Футболисты получили штраф в размере одной тысячи евро, а также дисквалификацию на все турниры, организованные LFF.

Дополнительная информация:

https://lff.lv/zinas/13345/lff-diskvalifice-tris-fc-noah-jurmala-speletajus/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия ответит за спорный пенальти? В финале Евро судьи могут «убить» даже Италию
«Кто-то, наверное, очень хочет, чтобы Англия выиграла чемпионат Европы». Резкое мнение из Чехии о финале Евро
Президент РФС Дюков прокомментировал отставку Черчесова
Учил русскому языку, вводил запретные слова и называл себя госслужащим. Огненные цитаты Черчесова в сборной России
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд