В Латвии трех футболистов дисквалифицировали за манипуляции с результатом матча
Трое игроков «Ноа Юрмала» были дисквалифицированы Латвийской футбольной федерацией (LFF) на 12 месяцев за преднамеренную манипуляцию с результатом игры, сообщает пресс-служба LFF.
«Мы благодарны всем, кто помогает нам идентифицировать преступников и указывать на любую возможную незаконную деятельность. Мы также надеемся на оперативную работу государственной полиции по привлечению виновных к ответственности на самом высоком уровне. Получение такого заключения, конечно, вызывает вопросы об участии этого «Ноа Юрмала» в высшей лиге», приводит пресс-служба LFF слова сказал глава федерации Вадима Лащенко.
Комитетом этики и честной игры LFF было возбуждено дело, в котором рассматривается матч между «Ноа Юрмала» и «Лиепая» в мае 2021 года (5:0). Было признано, что игроки Боян Кнежевич, Апи и Алексей Бабира в сговоре манипулировали определенным исходом матча.
Футболисты получили штраф в размере одной тысячи евро, а также дисквалификацию на все турниры, организованные LFF.
Дополнительная информация:
https://lff.lv/zinas/13345/lff-diskvalifice-tris-fc-noah-jurmala-speletajus/
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