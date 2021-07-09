Бывший игрок «Спартака» Мельгарехо покинул аргентинский «Расинг»

Парагвайский «Либертад» объявил о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

30-летний парагваец перешел в «Либертад» на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с аргентинским «Расингом», который действовал до 31 декабря 2022 года.

Футболист выступал в России с 2013 года, а в 2015 году перешел из «Кубани» в «Спартак». В составе красно-белых он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.