Бывший игрок «Спартака» Мельгарехо покинул аргентинский «Расинг»
9 июля 2021, 23:45
Парагвайский «Либертад» объявил о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
30-летний парагваец перешел в «Либертад» на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с аргентинским «Расингом», который действовал до 31 декабря 2022 года.
Футболист выступал в России с 2013 года, а в 2015 году перешел из «Кубани» в «Спартак». В составе красно-белых он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Libertad_Guma/status/1413489861621739523
Читайте также
Веснина и Кудерметова совершили чудо в полуфинале. Елена в четвертый раз сыграет в главном парном матче Уимблдона
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Alexander444
хороший игрок, но уже едет с ярмарки. Настоящий индеец
09.07.2021