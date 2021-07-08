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Карагандинский «Шахтер» перед стартом в Лиге конференций подписал защитника «Акжайыка»

23:37
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По данным Meta-ratings.kz, белорусский защитник «Акжайыка» Павел Назаренко подписал контракт с «Шахтером» из Караганды. Команда сделала еще одно приобретение перед стартом в Лиге конференций.

26-летний белорус в текущем сезоне провел 13 матчей в чемпионате Казахстана и забил один мяч. Ранее «Шахтер» пополнили защитник Абдель Ламанж, опорный полузащитник Эдин Рустемович, форвард Оралхан Омиртаев, а также голкипер Игорь Трофимец.

В то же время, трансфер ганского защитника Дэвида Мавутора сорвался из-за более выгодного предложения от тбилисского «Динамо».

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/shakhter-podpisal-zashchitnika-akzhayyka-nazarenko-997269/

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Евгений Петров все материалы автора

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