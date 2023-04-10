Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:08

В «Кармиотиссе» ответили на обвинения Кержакова: «Ему нужно ходить на игры соперников, а не ездить на рыбалку»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кержаков.
Фото ФК «Кармиотисса»

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление экс-тренера команды Александра Кержакова о работе в клубе.

«Господин Кержаков получил полную зарплату и подписал соглашение об отсутствии претензий с нашим клубом. У него были некоторые проблемы с экономической составляющей, так как его бывшая жена должна получать процент от его дохода в качестве компенсации за питание/опеку над детьми. Это связано с его разводом, поэтому я не хочу вмешиваться. Кроме того, он много рассказывал о своем пребывании на Кипре. Я думаю, он отличный парень, но ему нужно больше использовать свой опыт на тренировках, больше следить за своими соперниками, больше читать (выучить имена своих соперников), ходить на их игры вместо того, чтобы ездить на рыбалку, и тогда он сможет критиковать нас. А пока я желаю ему удачи», — сказал Антониус «СЭ».

Ранее в интервью Sports.ru Кержаков заявил, что клуб с ним не расплатился за работу, а также рассказал о вмешательстве владельца «Кармиотиссы» Дмитрия Пунина в работу тренера.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе россиянина с поста главного тренера клуба. Он возглавил команду 8 февраля.

Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
14
12
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпилевский высказался об уходе Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы»

Шпилевский заявил, что зарплата Кокорина будет иметь значение в выкупе контракта у «Фиорентины»
Новости
RSS RSS
Все новости