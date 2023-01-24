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Сегодня, 12:03

В Иране пообещали допустить женщин на мужские футбольные матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Замглавы Федерации футбола Ирана Мансур Ганбарзаде пообещал в ближайшее время решить вопрос с допуском женщин на мужские футбольные матчи.

После Исламской революции в Иране в 1979 году женщины лишились возможности свободно посещать игры с участием мужчин.

«Даем слово, что Федерация футбола приложит все свои усилия, чтобы это справедливое желание женщин нашей страны посещать футбольные матчи было реализовано в ближайшее время», — приводит слова Ганбарзаде агентство IRNA.

Он подчеркнул, что присутствие женщин на стадионе должно быть организовано должным образом и согласовано с другими инстанциями, помимо футбольной федерации.

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