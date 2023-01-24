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Сегодня, 14:24

Кавазашвили: «Кокорин на Кипре нашел себя. Возвращаться в РПЛ не нужно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал дубль нападающего «Ариса» Александра Кокорина в матче против «Аполлона» (3:1).

«Кокорин наконец-то нашел себя на Кипре, думаю, что дергаться ему никуда не нужно. Зачем ему возвращаться в РПЛ? Он забивает голы, отдает передачи, зачем ему искать на свою жопу приключения? Сейчас у него все спокойно, главное, что он играет. Кокорин — большой мастер. Кипрский чемпионат не очень сильный, он слабее нашего, но после провала в Италии он играет в футбол, это же прекрасно. Желаю Саше удачи. Сейчас ему нужно наслаждаться футболом и забивать свои голы», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Он летом 2022 года перешел в кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины». Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Анзор Кавазашвили
ФК Арис (Лимасол)
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