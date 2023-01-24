Кавазашвили: «Кокорин на Кипре нашел себя. Возвращаться в РПЛ не нужно»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал дубль нападающего «Ариса» Александра Кокорина в матче против «Аполлона» (3:1).

«Кокорин наконец-то нашел себя на Кипре, думаю, что дергаться ему никуда не нужно. Зачем ему возвращаться в РПЛ? Он забивает голы, отдает передачи, зачем ему искать на свою жопу приключения? Сейчас у него все спокойно, главное, что он играет. Кокорин — большой мастер. Кипрский чемпионат не очень сильный, он слабее нашего, но после провала в Италии он играет в футбол, это же прекрасно. Желаю Саше удачи. Сейчас ему нужно наслаждаться футболом и забивать свои голы», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Он летом 2022 года перешел в кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины». Соглашение рассчитано до лета 2023 года.