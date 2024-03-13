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13 марта, 17:38

В Греции считают, что футболист ПАОКа Живкович подошел бы «Зениту»

Алина Савинова
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Греческий журналист Пол Пападопулос отметил, что вингер ПАОКа Андрия Живкович подошел бы «Зениту».

«Живкович является катализатором ПАОКа на флангах. И Рэзван Луческу (главный тренер клуба. — Прим. «СЭ») очень на него рассчитывает. ПАОК любит схему 4-2-3-1, и при этой тактике футболист играет на правом фланге, имея возможность уходить в центр и нанести удар с левой ноги. Также он помогает при обороне команды. Живкович — необходимый винтик средней линии ПАОКа. Он очень быстр, умеет защищаться, довольно опасен в контратаках ПАОКа. Он любит идти в обыгрыш, и из этих дуэлей часто выходит победителем. Такой футболист нужен «Зениту», — цитирует Пападопулоса Legalbet.

В феврале журналист Иван Карпов сообщал, что «Краснодар» договорился о трансфере 27-летнего Живковича, однако футболист отказался от перехода в российский клуб из-за беременности супруги.

В текущем сезоне сербский игрок провел 38 матчей за ПАОК во всех турнирах, отметившись 15 голами и 8 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК ПАОК
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