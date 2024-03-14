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14 марта, 05:10

Гол и голевая передача Месси помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси (справа).
Фото AFP

«Интер Майами» переиграл «Нэшвилл» в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 3:1. Встреча прошла на «Чейз Стадиум» в Форт Лодердейл.

На 8-й минуте встречи нападающий хозяев Луис Суарес с передачи Лионеля Месси открыл счет. В середине тайма аргентинец забил уже сам. В начале второго тайма Роберт Тэйлор, заменивший Месси, увелиил преимущество «цапель». Гости отыграли один мяч на последних минутах встречи — отличился Сэм Сарридж.

«Интер Майами» одержал победу по сумме двух встреч, так как первая встреча завершилась ничьей (2:2). В четвертьфинале команда Месси и Суареса втстретится с победителем противостояния «Монтеррей» — «Цинциннати».

Лионель Месси. Месси и Суарес выдали новое шоу. «Интер Майами» — в четвертьфинале Кубка чемпионов
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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