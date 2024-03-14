Гол и голевая передача Месси помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» переиграл «Нэшвилл» в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 3:1. Встреча прошла на «Чейз Стадиум» в Форт Лодердейл.

На 8-й минуте встречи нападающий хозяев Луис Суарес с передачи Лионеля Месси открыл счет. В середине тайма аргентинец забил уже сам. В начале второго тайма Роберт Тэйлор, заменивший Месси, увелиил преимущество «цапель». Гости отыграли один мяч на последних минутах встречи — отличился Сэм Сарридж.

«Интер Майами» одержал победу по сумме двух встреч, так как первая встреча завершилась ничьей (2:2). В четвертьфинале команда Месси и Суареса втстретится с победителем противостояния «Монтеррей» — «Цинциннати».