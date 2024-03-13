«Йокогама» обыграла «Шаньдунь» и вышла в полуфинал азиатской Лиги чемпионов

Японская «Йокогама» в ответном матче четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов дома обыграла китайский «Шаньдунь» со счетом 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил Андерсон Лопес. На 47-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Кацуя Нагато. На 83-й минуте Гао Чжуньи уравнял составы.

По сумме двух встреч (3:1) «Йокогама» вышла в полуфинал азиатской Лиги чемпионов, где встретится с корейским «Ульсаном». В другом 1/2 финала «Аль-Айн» сыграет с «Аль-Хилялем».