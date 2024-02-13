Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:40

В «Ференцвароше» заявили, что Станкович считает Севикяна большим талантом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в разговоре с «СЭ» рассказал об отношении главного тренера команды Деяна Станковича к полузащитнику Эдгара Севикяну.

«Деян Станкович считает его большим талантом. Он понимает, что Эдгару нужно привыкнуть к новым условиям. Главный тренер знает, что у него есть все нужные качества, которые подходят нашему клубу», — сказал Хайнал «СЭ».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

В составе «Ференцвароша» Севикян появился на поле в одном матче.

Футбол
ФК Ференцварош
Деян Станкович
Эдгар Севикян
3
1
Читайте также
Болельщики назвали Камилу Валиеву «королевой льда»
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ференцвароше» высказались об адаптации Севикяна: «Это наша инвестиция в будущее»
Новости
RSS RSS
Все новости