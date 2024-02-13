В «Ференцвароше» заявили, что Станкович считает Севикяна большим талантом

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в разговоре с «СЭ» рассказал об отношении главного тренера команды Деяна Станковича к полузащитнику Эдгара Севикяну.

«Деян Станкович считает его большим талантом. Он понимает, что Эдгару нужно привыкнуть к новым условиям. Главный тренер знает, что у него есть все нужные качества, которые подходят нашему клубу», — сказал Хайнал «СЭ».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

В составе «Ференцвароша» Севикян появился на поле в одном матче.