В «Ференцвароше» высказались об адаптации Севикяна: «Это наша инвестиция в будущее»

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в разговоре с «СЭ"рассказал об адаптации полузащитника Эдгара Севикяна.

«Это нормальный процесс. Эдгар присоединился к команде немного позже остальных. Три недели он проходил подготовку. Ему нужно немного прибавить в физическом плане. Он очень усердно работает, так что находится на правильном пути. Я думаю, в будущем он будет играть все больше и больше. Мы подписали Эдгара, потому что у него большое будущее. Это не трансфер на две недели, это наша инвестиция в будущее», — сказал Хайнал «СЭ».

Также спортивный директор «Ференцвароша» оценил трудолюбие полузащитника.

«Он очень трудолюбивый и разумный футболист. Какие-то игроки адаптируются быстро, кому-то нужно больше времени. Но это все абсолютно нормально. Думаю, что адаптация будет идти только быстрее», — добавил Хайнал.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

В составе «Ференцвароша» Севикян появился на поле в одном матче.