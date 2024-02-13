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Сегодня, 12:30

В «Ференцвароше» высказались об адаптации Севикяна: «Это наша инвестиция в будущее»

В «Ференцвароше» назвали трансфер Севикяна инвестицией в будущее
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Эдгар Севикян.
Фото ФК «Ференцварош»

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в разговоре с «СЭ"рассказал об адаптации полузащитника Эдгара Севикяна.

«Это нормальный процесс. Эдгар присоединился к команде немного позже остальных. Три недели он проходил подготовку. Ему нужно немного прибавить в физическом плане. Он очень усердно работает, так что находится на правильном пути. Я думаю, в будущем он будет играть все больше и больше. Мы подписали Эдгара, потому что у него большое будущее. Это не трансфер на две недели, это наша инвестиция в будущее», — сказал Хайнал «СЭ».

Также спортивный директор «Ференцвароша» оценил трудолюбие полузащитника.

«Он очень трудолюбивый и разумный футболист. Какие-то игроки адаптируются быстро, кому-то нужно больше времени. Но это все абсолютно нормально. Думаю, что адаптация будет идти только быстрее», — добавил Хайнал.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

В составе «Ференцвароша» Севикян появился на поле в одном матче.

Футбол
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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