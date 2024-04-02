В ближайшее время Черчесову может поступить официальное предложение из Азербайджана

Как стало известно «СЭ», официальное предложение возглавить сборную Азербайджана может быть сделано Станиславу Черчесову уже в ближайшие дни — пока оно 60-летнему специалисту не поступало.

Во вторник, 2 апреля, в этой стране прошли выбора президента федерации футбола (АФФА) — им стал руководитель наблюдательного совета «Нефтчи» Ровшан Наджаф, который являлся единственным кандидатом. Теперь новый топ-менеджмент АФФА должен окончательно определиться с фигурой главного тренера национальной команды. Черчесов входит в узкий круг основных претендентов на эту должность.

В 2016-2021 годах Станислав Саламович занимал аналогичный пост в сборной России, под его руководством она вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 и финальную часть турнира Евро-2020.