В «Астане» считают двухлетнюю дисквалификацию Тихонова слишком строгой

В «Астане» высказались по поводу двухлетней дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова.

«Астана» полностью принимает ответственность за инцидент. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А.В. излишне строгим», — говорится в заявлении.

Тихонов дисквалифицирован на два года по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.

Специалист получил наказание за то, что по ходу первого тайма матча с «Кайратом» увел с поля команду в подтрибунное помещение в знак протеста против работы судьи.