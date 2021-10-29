В «Астане» считают двухлетнюю дисквалификацию Тихонова слишком строгой
В «Астане» высказались по поводу двухлетней дисквалификации Тихонова
11:03
В «Астане» высказались по поводу двухлетней дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова.
«Астана» полностью принимает ответственность за инцидент. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А.В. излишне строгим», — говорится в заявлении.
Тихонов дисквалифицирован на два года по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.
Специалист получил наказание за то, что по ходу первого тайма матча с «Кайратом» увел с поля команду в подтрибунное помещение в знак протеста против работы судьи.
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю