Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

В «Астане» считают двухлетнюю дисквалификацию Тихонова слишком строгой

В «Астане» высказались по поводу двухлетней дисквалификации Тихонова
11:03
Андрей Тихонов. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Тихонов. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В «Астане» высказались по поводу двухлетней дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова.

«Астана» полностью принимает ответственность за инцидент. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А.В. излишне строгим», — говорится в заявлении.

Тихонов дисквалифицирован на два года по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.

Специалист получил наказание за то, что по ходу первого тайма матча с «Кайратом» увел с поля команду в подтрибунное помещение в знак протеста против работы судьи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Ветеран НАТО описал сценарий тотальной войны с Россией
0