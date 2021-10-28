Азмун вошел в список кандидатов на звание лучшего футболиста мира по версии IFFHS
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун претендует на приз лучшему игроку мира по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Всего в списке кандидатов 32 футболиста.
Обладатель приза станет известен в конце ноября. В 2020 году лучшим игроком мира был признан Роберт Левандовский.
Азмун в 2021 году сыграл за «Зенит» 23 матча, в которых забил 16 голов. Он также стал с командой чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России. За сборную Ирана в 2021 году провел 7 матчей, забив 4 мяча.
Портал Transfermarkt.ru оценивает иранского нападающего в 25 миллионов евро.
Также в список кандидатов вошли:
Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан"/"ПСЖ»);
Жоржиньо (Италия, «Челси»);
Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);
Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус"/"Манчестер Юнайтед»);
Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд);
Лионель Месси (Аргентина, «Барселона"/"ПСЖ»);
Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);
Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»);
Сардар Азмун (Иран, «Зенит»);
Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
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