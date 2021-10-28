Азмун вошел в список кандидатов на звание лучшего футболиста мира по версии IFFHS

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун претендует на приз лучшему игроку мира по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Всего в списке кандидатов 32 футболиста.

Обладатель приза станет известен в конце ноября. В 2020 году лучшим игроком мира был признан Роберт Левандовский.

Азмун в 2021 году сыграл за «Зенит» 23 матча, в которых забил 16 голов. Он также стал с командой чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России. За сборную Ирана в 2021 году провел 7 матчей, забив 4 мяча.

Портал Transfermarkt.ru оценивает иранского нападающего в 25 миллионов евро.

Также в список кандидатов вошли:

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан"/"ПСЖ»);

Жоржиньо (Италия, «Челси»);

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);

Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);

Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус"/"Манчестер Юнайтед»);

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд);

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона"/"ПСЖ»);

Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);

Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»);

Сардар Азмун (Иран, «Зенит»);

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).