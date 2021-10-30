Дубль Эванилсона помог «Порту» обыграть «Боавишту»
«Порту» победил «Боавишту» (4:1) в матче 10-го тура чемпионата Португалии.
В составе победителей дубль сделал Эванилсон. Также отличились Луис Диас и Дэнни Лоудер. У гостей забил Янис Хамаш.
«Порту» набрал 26 очков и занимает первое место. У «Боавишты» 11 очков и восьмая позиция.
Чемпионат Португалии
10-й тур
«Порту» — «Боавишта» — 4:1 (2:1)
Голы: Диас, 21, Эванилсон, 41, 47, Лоудер, 90+6 — Хамаш, 30
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