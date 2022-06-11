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Сегодня, 21:31

Хет-трик Шомуродова и гол Урунова принесли Узбекистану победу над Мальдивами

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Узбекистана одержала крупную победу над командой Мальдив в рамках финального этапа отбора на чемпионат Азии. Матч завершился со счетом 4:0.

Нападающий итальянской «Ромы» Элдор Шомуродов оформил хет-трик. Еще один гол на свой счет записал полузащитник «Спартака» Остон Урунов.

В последнем матче отборочного турнира сборная Узбекистана сыграет против Таиланда. Сборная Таиланда также набрала 6 очков после двух матчей. Игра состоится 14 июня.

Остон Урунов
Элдор Шомуродов
Сборная Узбекистана по футболу
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