Пирло возглавил турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк», сообщает сайт турецкого клуба.

Ранее появлялась информация, что 43-летний итальянец подписал с турецким клубом контракт на один год.

В прошедшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в чемпионате Турции.

За «Фатих Карагюмрюк» выступают футболисты с опытом игры в Серии А: вратарь Эмилиано Вивиано, защитники Давиде Бираски и Джанер Эркин (экс-ЦСКА), хавбек Абдулайе Туре, форварды Фабио Борини и Янн Карамо.

Также за команду играет бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса.