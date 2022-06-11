Черчесов: «Вся работа «Ференцвароша» сейчас нацелена на Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о главной цели предсезонных сборов венгерской команды.

— Как дела у ваших сборников? Видел, что голкипер Дибуш неплохо провел матч с Италией, а вот Вечеи тогда остался в запасе.

— В венгерской национальной команде «Ференцварош» изначально был представлен тремя футболистами, но Ботка не сумел помочь ей из-за повреждения, и вернулся к нам. Вечеи вышел на несколько минут в победной встрече с Англией. Дибуш провел 90 минут против Италии: несколько раз выручал, а в двух пропущенных голах его вины нет. Для него такие матчи — прекрасная практика перед Лигой чемпионов.

А вот в сборной Боснии, например, наши ребята пока ждут своего шанса. И это меня беспокоит: и там не играют, и с нами не тренируются. В общем, дела у всех складываются по-разному, а наша задача состоит в том, чтобы к началу июля «Ференцвароша» подошел в хорошем общекомандном состоянии. Вся работа сейчас нацелена именно на это.

— Своего первого европейского соперника вы узнаете 14 июня, сами же матчи состоятся 5-6 июля и 12-13-го. Когда стартует чемпионат Венгрии?

— Точной даты пока не видел. Думаю, что она появится к середине месяца — тогда же, когда возникнет ясность с первым оппонентом по Лиге чемпионов. Сразу начнем его предметно изучать.

1 июня Черчесов вернулся в Будапешт из отпуска, который он провел в Северной Осетии и Москве.

5 июля «Ференцварош» проведет свой первый официальный матч в новом сезоне — в первом отборочном раунде Лиги чемпионов-2022/23.