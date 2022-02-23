Коновалов о переходе в шотландский «Ливингстон»: «Рад сделать новый большой шаг в карьере»

Российский вратарь Коновалов высказался о своем переходе в шотландский «Ливингстон»

Российский вратарь Иван Коновалов высказался о своем переходе из «Рубина» в шотландский «Ливингстон».

«Я очень рад сделать новый большой шаг в своей карьере и присоединиться к «Ливингстону», клубу, который ставит перед собой самые большие задачи», — написал у себя в Instagram голкипер.

18 января «Ливингстон» объявил о переходе Коновалова. Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на полтора года.

«Ливингстон» занимает 9-е место в чемпионате Шотландии с 31 очком в 27 матчах.