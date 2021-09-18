«Интер Майами» Бекхэма крупно проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз»
«Нью-Йорк Ред Буллз» разгромил «Интер Майами» (4:0) в матче регулярного чемпионата MLS.
Команда Дэвиде Бекхэма потерпела первое поражение после шестиматчевой беспроигрышной серии. «Интер Майами» занимает 8-е место в Западной конференции, а «Нью-Йорк» — 11-е.
MLS
Регулярный чемпионат
«Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» — 0:4 (0:2)
Голы: Климала, 18 (0:1). Фернандес, 31 (0:2). Фабио, 65 (0:3). Фабио, 89 (0:4).
Удаление: Фигаль (И), 38.
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