У 10 игроков бухарестского «Динамо» выявлен коронавирус

«Динамо» из Бухареста объявило, что сразу десять игроков команды сдали положительный тест на COVID-19. В ближайшее время будет пройден повторный тест, сообщает сайт клуба.

Если заражение подтвердится, то это будет крайне плохой новостью для клуба: «Динамо» борется за сохранение прописки в высшем дивизионе Румынии. На данный момент клуб идет в зоне вылета, а от зоны плей-офф отделяет лишь один балл.