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У 10 игроков бухарестского «Динамо» выявлен коронавирус

19:04
Болельщики бухарестского «Динамо». Фото ФК «Динамо».
Болельщики бухарестского «Динамо». Фото ФК «Динамо».
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«Динамо» из Бухареста объявило, что сразу десять игроков команды сдали положительный тест на COVID-19. В ближайшее время будет пройден повторный тест, сообщает сайт клуба.

Если заражение подтвердится, то это будет крайне плохой новостью для клуба: «Динамо» борется за сохранение прописки в высшем дивизионе Румынии. На данный момент клуб идет в зоне вылета, а от зоны плей-офф отделяет лишь один балл.

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