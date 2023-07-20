Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 03:52

Тренер «Индепендьенте дель Валье» остался доволен игрой против «Севильи», несмотря на поражение

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Индепендьенте дель Валье» Мартин Ансельми прокомментировал поражение от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) в матче Кубка вызова УЕФА-КОНМЕБОЛ.

«У нас был первый тайм, когда все, над чем мы работали, мы могли перенести на поле. Забили гол и могли забить еще. Мы были самими собой. Сегодня я был бы разочарован, если бы мы не были собой. Думаю, мы хорошо представили Эквадор. Боролись 96 минут и сыграли вничью в гостях с «Севильей», — цитирует пресс-служба УЕФА Ансельми.

Это был первый в истории розыгрыш турнира, в котором встречались действующие победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка.

19&nbsp;июля. &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Индепендьенте дель Валье&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Севилья» по пенальти обыграла «Индепендьенте дель Валье» и выиграла Кубок вызова
Футбол
ФК Севилья
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Антонов раскритиковал очередной пакет помощи США Украине
Путин раскрыл ложь Запада о зерновой сделке
Влетевшая в забор Ferrari могла принадлежать продюсеру топ-блогеров
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин — об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»: «Пора искать новые вызовы или немного отдохнуть»
Новости
RSS RSS
Все новости