Тевес получил предупреждение на третьей секунде. Это рекорд для чемпионата Аргентины

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес в матче чемпионата Аргентины против «Тальереса» заработал желтую карточку.

36-летний аргентинец заработал предупреждение на третьей секунде встречи и вошел в историю турнира как игрок, который получил желтую карточку за самое наименьшее количество времени.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Тальереса». Отметим, что в составе «Боки» было два удаления.

В текущем сезоне Тевес провел 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.