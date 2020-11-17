Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Тевес получил предупреждение на третьей секунде. Это рекорд для чемпионата Аргентины

04:43
Теги:

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес в матче чемпионата Аргентины против «Тальереса» заработал желтую карточку.

36-летний аргентинец заработал предупреждение на третьей секунде встречи и вошел в историю турнира как игрок, который получил желтую карточку за самое наименьшее количество времени.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Тальереса». Отметим, что в составе «Боки» было два удаления.

В текущем сезоне Тевес провел 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир