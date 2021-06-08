Тедеско может возглавить «Фенербахче» и уже провел переговоры

Бывший главный тренер «Спартак» Доменико Тедеско может возглавить турецкий «Фенербахче», информирует fotomac.com.tr. Как отмечается, немецкий специалист уже провел переговоры.

Также на пост претендует бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру.

Напомним, ранее сообщалось, что «Фенербахче» может возглавить испанец Рафаэль Бенитес, а Тедеско претендует на пост наставника «Сампдории».

35-летний Тедеско покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21. В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ, что позволит команде сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.