Марек Хамшик стал игроком «Трабзонспора»
19:38
Бывший игрок «Наполи» Марек Хамшик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Он подписал контракт с «Трабзонспором», сообщает официальный сайт команды.
В марте этого года Хамшик стал игроком «Гетеборга», подписав контракт до 30 августа. За шведский клуб он провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее Хамшик выступал за такие клубы, как «Слован», «Наполи» и другие команды.
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