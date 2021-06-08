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Марек Хамшик стал игроком «Трабзонспора»

19:38
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Бывший игрок «Наполи» Марек Хамшик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Он подписал контракт с «Трабзонспором», сообщает официальный сайт команды.

В марте этого года Хамшик стал игроком «Гетеборга», подписав контракт до 30 августа. За шведский клуб он провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее Хамшик выступал за такие клубы, как «Слован», «Наполи» и другие команды.

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