Марек Хамшик стал игроком «Трабзонспора»

Бывший игрок «Наполи» Марек Хамшик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Он подписал контракт с «Трабзонспором», сообщает официальный сайт команды.

В марте этого года Хамшик стал игроком «Гетеборга», подписав контракт до 30 августа. За шведский клуб он провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее Хамшик выступал за такие клубы, как «Слован», «Наполи» и другие команды.