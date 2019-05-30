Сын Юрия Семина возглавит эстонский клуб "Нарва Транс"

Андрей Семин, сын главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, с 1 июня возглавит эстонский клуб "Нарва Транс". Как соощает официальный сайт клуба из Нарвы, специалист приступит к работе с командой 4 июля, его контракт рассчитан до конца сезона. Перед тренером поставлена задача попасть в четверку лучших команд чемпионата.

Семин работал в тренерских штабах "Локомотива", "Кубани", брянского "Динамо", минского "Динамо", московского "Торпедо", "Габалы", "Мордовии", "Анжи". Он был главным тренером дубля "Локомотива", а также "Балтики", "СОЮЗ-Газпрома", команды "Знамя Труда" и "Мордовии".

Последним местом работы Семина был клуб из Олимп-ПФЛ "Знамя Труда", с которым он занял шестое место в сезоне-2018/19.

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