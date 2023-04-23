Черчесов: «Финальная стадия чемпионата в самом разгаре, у каждой команды есть своя цель»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по победе своей команды в матче 28-го тура чемпионата Венгрии над «Вашашем» (1:0).

«Финальная стадия чемпионата в самом разгаре, у каждой команды есть своя цель, «Вашашу» тоже есть за что бороться. Это был наш третий очень сложный матч в этом сезоне против «Вашаша», не знаю, в чем может быть причина, может, это из-за нашей общей истории. В перерыве я попросил нас ускорить нашу игру. Думаю, нам это удалось, но мы набрали три очень сложных очка», — приводит слова Черчесова клубная пресс-служба.

«Ференцварош» располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии, набрав 57 очков за 28 матчей. «Вашаш» находится на последнем месте с 22 очками.