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Станислав Черчесов: «Большую часть матча «Ференцварош» контролировал игру»

Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Залаэгерсегом» в чемпионате Венгрии
Евгений Петров
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру своей команды в матче 20-го тура чемпионата Венгрии против «Залаэгерсега» (3:1).

«После вчерашних новостей мы знали, что один из наших главных соперников потерял очки («Пушкаш Академия» дома проиграла МТК со счетом 1:2 — Прим. «СЭ»), — цитирует Черчесова официальный сайт клуба. — Мы точно знали, что это означает — в случае победы мы могли выйти на первое место в турнирной таблице. К счастью, нам это удалось. Мы контролировали игру большую часть матча, но были моменты, когда нам не удавалось до конца сохранять контроль. Нам есть куда расти, но самое главное, что у нас есть три очка.

В первые 30 минут мы полностью контролировали ход матча. Мы смогли забить гол и полностью держали игру под контролем. После этого был проблемы, когда мы отдали инициативу сопернику и еще и пропустили досадный гол. Во втором тайме мы смогли исправить ситуацию и забить еще, благодаря чему закончили матч в более спокойной ситуации.

Новички? Я слышал о приходе новых игроков, но еще не видел их своими глазами. Тренер должен говорить о том, что он видит, а не о том, что слышит

«После вчерашних новостей мы знали, что один из наших главных соперников потерял очки («Пушкаш Академия» дома проиграла МТК со счетом 1:2 — прим. «СЭ»), — цитирует Черчесова официальный сайт клуба. — Мы точно знали, что это означает — в случае победы мы могли выйти на первое место в турнирной таблице. К счастью, нам это удалось. Мы контролировали игру большую часть матча, но были моменты, когда нам не удавалось до конца сохранять контроль. Нам есть куда расти, но самое главное, что у нас есть три очка.

В первые 30 минут мы полностью контролировали ход матча. Мы смогли забить гол и полностью держали игру под контролем. После этого был проблемы, когда мы отдали инициативу сопернику и еще и пропустили досадный гол. Во втором тайме мы смогли исправить ситуацию и забить еще, благодаря чему закончили матч в более спокойной ситуации.

Новички? Я слышал о приходе новых игроков, но еще не видел их своими глазами. Тренер должен говорить о том, что он видит, а не о том, что слышит».

«Ференцварош» набрал 41 очко и вышел на первое место в чемпионате.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 0
Ювентус 0
Перерыв

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
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Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
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Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
4
1
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