Станислав Черчесов: «Большую часть матча «Ференцварош» контролировал игру»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру своей команды в матче 20-го тура чемпионата Венгрии против «Залаэгерсега» (3:1).

«После вчерашних новостей мы знали, что один из наших главных соперников потерял очки («Пушкаш Академия» дома проиграла МТК со счетом 1:2 — Прим. «СЭ»), — цитирует Черчесова официальный сайт клуба. — Мы точно знали, что это означает — в случае победы мы могли выйти на первое место в турнирной таблице. К счастью, нам это удалось. Мы контролировали игру большую часть матча, но были моменты, когда нам не удавалось до конца сохранять контроль. Нам есть куда расти, но самое главное, что у нас есть три очка.

В первые 30 минут мы полностью контролировали ход матча. Мы смогли забить гол и полностью держали игру под контролем. После этого был проблемы, когда мы отдали инициативу сопернику и еще и пропустили досадный гол. Во втором тайме мы смогли исправить ситуацию и забить еще, благодаря чему закончили матч в более спокойной ситуации.

Новички? Я слышал о приходе новых игроков, но еще не видел их своими глазами. Тренер должен говорить о том, что он видит, а не о том, что слышит

«После вчерашних новостей мы знали, что один из наших главных соперников потерял очки («Пушкаш Академия» дома проиграла МТК со счетом 1:2 — прим. «СЭ»), — цитирует Черчесова официальный сайт клуба. — Мы точно знали, что это означает — в случае победы мы могли выйти на первое место в турнирной таблице. К счастью, нам это удалось. Мы контролировали игру большую часть матча, но были моменты, когда нам не удавалось до конца сохранять контроль. Нам есть куда расти, но самое главное, что у нас есть три очка.

В первые 30 минут мы полностью контролировали ход матча. Мы смогли забить гол и полностью держали игру под контролем. После этого был проблемы, когда мы отдали инициативу сопернику и еще и пропустили досадный гол. Во втором тайме мы смогли исправить ситуацию и забить еще, благодаря чему закончили матч в более спокойной ситуации.

Новички? Я слышал о приходе новых игроков, но еще не видел их своими глазами. Тренер должен говорить о том, что он видит, а не о том, что слышит».

«Ференцварош» набрал 41 очко и вышел на первое место в чемпионате.