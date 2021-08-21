«Стандард» обыграл «Остенде» и вышел на первое место в чемпионате Бельгии
«Стандард» выиграл у «Остенде» (1:0) в матче пятого тура чемпионата Бельгии.
Единственный мяч на 78-й минуте забил Селим Амалла. «Стандард» набрал 10 очков и вышел на первое место. У «Остенде» девять очков и третье место
Чемпионат Бельгии
5-й тур
«Стандард» — «Остенде» — 1:0 (0:0)
Гол: Амалла, 78
Удаление: Теате («Остенде»), 90+4
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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