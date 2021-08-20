Испанский форвард забил гол со своей половины поля в чемпионате Румынии
Форвард «Фарула» Хефте Бетанкор забил со своей половины поля в матче шестого тура чемпионата Румынии против бухарестского «Динамо» (3:0). Видео в своем Twitter опубликовал румынский журналист Эмануэль Рошу.
BREAKING | Spanish striker Jefte Betancor just scored from HIS OWN half for Hagi's Farul against Dinamo. What a historical shot, beautiful! Sad for Dinamo's keeper, Esanu, who slipped. pic.twitter.com/hzImEpMv0l— Emanuel Ro?u (@Emishor) August 20, 2021
На 53-й минуте испанец сверхдальним ударом оформил дубль. Он же открыл счет на 12-й минуте. Третий мяч в активе Гиорги Гани.
Чемпионат Румынии
6-й тур
«Фарул» — «Динамо» Бухарест — 3:0 (1:0)
Голы: Бетанкор, 12, 53, Ганя, 57
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