Стали известны планы «Ференцвароша» Черчесова после чемпионства

Сегодня вечером Станислав Черчесов проведет свой первый матч в ранге двукратного чемпиона Венгрии: «Ференцварош», в пятницу досрочно занявший первое место после поражения главного преследователя «Кечкемета» от «Гонведа», примет в 30-м туре «Кишварду».

Всего в лиге 33 тура — последний состоится 27 мая, затем команда уйдет в отпуск. Он продлится до 20-х чисел июня, когда клуб начнет предсезонный сбор. В первой декаде июля «Фради» проведут свою первую встречу в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что Черчесов взял во главе «Ференцвароша» уже три титула: два золота и национальный Кубок в прошлом сезоне. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года.