Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:06

Стали известны планы «Ференцвароша» Черчесова после чемпионства

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов с игроками «Ференцварош».
Фото Саин Ализаде / официальный сайт Станислава Черчесова

Сегодня вечером Станислав Черчесов проведет свой первый матч в ранге двукратного чемпиона Венгрии: «Ференцварош», в пятницу досрочно занявший первое место после поражения главного преследователя «Кечкемета» от «Гонведа», примет в 30-м туре «Кишварду».

Всего в лиге 33 тура — последний состоится 27 мая, затем команда уйдет в отпуск. Он продлится до 20-х чисел июня, когда клуб начнет предсезонный сбор. В первой декаде июля «Фради» проведут свою первую встречу в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что Черчесов взял во главе «Ференцвароша» уже три титула: два золота и национальный Кубок в прошлом сезоне. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов — о чемпионстве Черчесова с «Ференцварошем»: «Это показатель, что он отличный тренер»
Новости
RSS RSS
Все новости