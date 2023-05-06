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Сегодня, 16:22

Губерниев усомнился в необходимости возвращения Черчесова в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев оценил возможность возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Динамо».

«Черчесов будет играть в еврокубках. Он второй сезон подряд выиграл чемпионат Венгрии, и ему нужно будет очень сильно подумать: а для чего приезжать в Россию, если даже будет соответствующее предложение. Да, это вопрос денег. Но против возможных бюджетов той или иной российской команды — не просто возможность игры с «Ференцварошем» в еврокубках, но и возможность обратить на себя внимание Европы. С моей точки зрения, Станислав Саламович делает все правильно, нужно развиваться в этом направлении», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

«Ференцварош» при Черчесове стал чемпионом во втором сезоне подряд. Российский специалист выиграл пятый титул в тренерской карьере, причем все из них — в Европе. Помимо двух чемпионств и Кубка страны с «Ференцварошем», Черчесов побеждал в чемпионате и Кубке Польши с «Легией».

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ференцварош
Дмитрий Губерниев
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