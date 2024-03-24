В Боливии 24-летний футболист умер после тренировки

Колумбийский полузащитник боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран умер вскоре после потери сознания на тренировке. Трагический инцидент произошел в пятницу, 22 марта. По данным испанского издания Marca, Бельтран почувствовал головокружение в ходе тренировочного занятия и упал на газон. Врачи клуба не смогли привести футболиста в чувство и вызвали бригаду скорой помощи. По дороге в больницу 24-летний игрок скончался.

«Гильермо Денис Бельтран был больше, чем талантливым игроком — он был другом, партнером по команде и вдохновением для многих. Мы всегда будем помнить и ценить его страсть к игре и неутомимый дух», — говорится в заявлении клуба.

Бельтран выступал за «Реал Санта Крус» с июня 2023 года. В общей сложности за боливийскую команду полузащитник провел 21 матч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.