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Сегодня, 10:57

«Спортинг» показал резервную форму, изготовленную в честь 20-летия дебюта Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Спортинг» опубликовал фото резервной формы команды на сезон-2023/24.

Форма посвящена 20-летию с момента дебюта Криштиану Роналду, который является воспитанником португальского клуба.

Игровая майка напоминает дизайн формы, в которой форвард выступал за команду, а на груди прописаны его инициалы и номер, под которым Роналду играет большую часть карьеры (CR7).

Роналду дебютировал за «Спортинг» в 2002 году. После этого нападающий выступал за«Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». С января 38-летний португалец играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
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