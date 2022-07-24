Дебютный гол Бэйла в МЛС помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Спортинг»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде обыграл «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 2:0.

В составе гостей отличились Кристиан Аранго и Гарет Бэйл, который забил дебютный гол за команду. Также в старте «Лос-Анджелеса» вышел защитник Джорджо Кьеллини, который был заменен после перерыва.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 45 очками занимает первое место в Западной конференции, «Спортинг» с 20 очками — на последней 14-й строчке Запада.