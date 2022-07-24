Дебютный гол Бернардески помог «Торонто» обыграть «Шарлотт», у Инсинье ассист

«Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Шарлотт» со счетом 4:0.

Дубль оформил Майкл Брэдли, еще по голу забили Джонатан Осорио и Федерико Бернардески, у которого также результативная передача. Форвард Лоренцо Инсинье отметился ассиситом. Отметим, оба итальянца дебютировали в составе команды МЛС.

После этого матча «Торонто» с 22 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 26 очками — на восьмой строчке.