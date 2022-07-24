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Сегодня, 05:52

Дебютный гол Бернардески помог «Торонто» обыграть «Шарлотт», у Инсинье ассист

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье.
Фото ФК «Торонто»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Шарлотт» со счетом 4:0.

Дубль оформил Майкл Брэдли, еще по голу забили Джонатан Осорио и Федерико Бернардески, у которого также результативная передача. Форвард Лоренцо Инсинье отметился ассиситом. Отметим, оба итальянца дебютировали в составе команды МЛС.

После этого матча «Торонто» с 22 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 26 очками — на восьмой строчке.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Лоренцо Инсинье
Федерико Бернардески
0
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