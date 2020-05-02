Софийский ЦСКА пообещал оказать помощь Давыдову

Софийский ЦСКА пообещал помочь российскому нападающему Денису Давыдову, который расторг контракт с клубом, но не может вернуться из Болгарии в Россию, сообщает Dsport.bg.

Руководство болгарского клуба поможет Давыдову, несмотря на отсутствие договорных отношений. В ЦСКА сообщили, что «не оставят футболиста на улице».

Ранее Давыдов сообщил в социальных сетях, что не может вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс, следующий по маршруту София — Москва — София. Игрок подчеркнул, что согласился покинуть болгарскую команду с условием возможности вылета в Москву.

По ходу карьеры нападающий выступал за «Спартак», «Спартак-2», а также за чешскую команду «Млада Болеслав» и латвийский «Спартак» из Юрмалы. Вторую половину сезона-2018/19 форвард провел в Футбольной национальной лиге в составе «Нижнего Новгорода», забив один гол в семи матчах.

За основной состав московского «Спартака» форвард дебютировал в 2013 году, а в сезоне-2014/15 сыграл за клуб 19 матчей в чемпионате России, сделав три результативные передачи. В 2015 году нападающий попал в состав национальной сборной России на товарищеский матч с Казахстаном и вышел на замену во втором тайме.