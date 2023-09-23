Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:47

Шпилевский рассказал, что у Кокорина не было проблем с поездкой в Чехию

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что у россиян и белорусов из кипрского клуба не было проблем с поездкой в Прагу на матч Лиги Европы против «Спарты».

— Мы все прошли паспортный контроль. Все нормально. Понятно, что вдвойне тщательнее смотрели на паспорта, но ни у кого, как я понимаю, никакие вопросы не возникли, — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

— У Кокорина как россиянина тоже не было проблем?

— Не было.

Матч между «Арисом» и «Спартой» прошел 21 сентября и завершился победой чешской команды (3:2). Российский нападающий кипрского клуба Александр Кокорин отметился голом в этой встрече. 13 сентября «Арис» официально объявил о переходе россиянина из «Фиорентины».

В конце августа правительство Чехии отказывалось выдать визы трем российским игрокам «Тобола», который должен был встретиться с «Викторией» из Пльзеня в финале квалификации Лиги конференций. Позже совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров рассказал, что УЕФА помог казахстанскому клубу с получением шенгенских виз для ряда игроков и сотрудников, обратившись к властям Чехии напрямую.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-shpilevskij-u-kokorina-ne-by-lo-problem-s-poezdkoj-v-chehiyu/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
Алексей Шпилевский
0
Читайте также
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: возвращение в «Арис»
Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче со «Спартой» в Лиге Европы
Кокорин забил «Спарте» в Лиге Европы, это его первый гол после возвращения в «Арис»
Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч против «Спарты» в Лиги Европы
«Арис» официально объявил о возвращении Кокорина
Кокорин заявлен за «Арис» на Лигу Европы
Оресте Чинквини: «Спортдир «Фиорентины» сказал, что Кокорин стал другим человеком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белоус заявил, что для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением
Новости
RSS RSS
Все новости