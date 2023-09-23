Белоус заявил, что для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус предположил, как дальше сложится карьера российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин — один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», была возможность остаться в «Фиорентине», но не задалось. Не зря же Кокорина рекомендовали Манчини и Капелло. Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением из-за ряда обстоятельств, травмы. За «Сочи» Александр блестяще играл, потом бездарно выступал за «Спартак». Кокорин забил мяч с пенальти в Лиге Европы, это он молодец, но «Арис» все равно проиграл, а в дальнейшем посмотрим, как все будет», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

13 сентября «Арис» официально объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины». 21-го числа 32-летний россиянин забил мяч в матче против «Спарты» в Лиге Европы (2:3). Это первый гол нападающего после возвращения в кипрский клуб.