«Брюгге» разгромил «Серен» и продлил победную серию до четырех матчей

«Брюгге» в матче 30-го тура чемпионата Бельгии обыграл «Серен» со счетом 5:0.

Дубль оформил Андреас Сков Ольсен, еще по голу забили Матс Ритс, Бас Дост и Гийом Дитш, забивший в свои ворота. На 41-й минуте при счете 0:2 хозяева остались вдесятером после удаления Матье Кашбаха.

После этого матча «Брюгге» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Юниону» 7 очков. «Серен» с 23 очками — на предпоследней строчке.