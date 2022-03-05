«Гиресунспор» победил «Ризеспор». Сулейманов вышел на замену во втором тайме

«Гиресунспор» победил «Ризеспор» в матче 28-го тура чемпионата Турции. Игра завершилась со счетом 2:1.

У «Гиресунспора» забили Чикинью и Амиду Траоре. В составе «Ризеспора» отметился Йоэль Похьянпало.

Российский полузащитник «Гиресунспора» Магомед Шапи Сулейманов вышел на замену во втором тайме. Он не отметился результативными действиями.

«Гиресунспор» набрал 32 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Ризеспора» 23 очка и 19-я строчка.