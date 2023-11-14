Сербский журналист Недейкович заявил, что Кержаков уволен из «Спартака» исключительно по спортивным принципам

Сербский журналист Деян Недейкович высказался об увольнении россиянина Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Кержаков уволен из «Спартака» исключительно по спортивным принципам, любой разговор о политике ерунда, в Сербии любят русских, а президент команды Никола Симович с уважением относится к российской тренерской школе. Ранее в команде работал Андрей Чернышов. Возможно, когда-нибудь какой-то еще российский тренер поработает в «Спартаке», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Недейковича.

40-летний россиянин возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.