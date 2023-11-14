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14 ноября, 23:35

Сербский журналист Недейкович заявил, что Кержаков уволен из «Спартака» исключительно по спортивным принципам

Алина Савинова
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Сербский журналист Деян Недейкович высказался об увольнении россиянина Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Кержаков уволен из «Спартака» исключительно по спортивным принципам, любой разговор о политике ерунда, в Сербии любят русских, а президент команды Никола Симович с уважением относится к российской тренерской школе. Ранее в команде работал Андрей Чернышов. Возможно, когда-нибудь какой-то еще российский тренер поработает в «Спартаке», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Недейковича.

40-летний россиянин возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005449753_serbskiy_jurnalist_nedeykovich_kerjakov_uvolen_iz_spartaka_isklyuchitelno_po_sportivnyim_principam
Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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