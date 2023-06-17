Сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером команды
Пресс-служба сербского «Спартака» (Суботица) объявила о назначении Александра Кержакова главным тренером команды.
«Александр Кержаков — новый главный тренер «Спартака». Контракт подписан на один год с опцией продления еще на один сезон», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.
Также клуб опубликовал совместную фотографию Кержакова и президента клуба Николы Симовича.
Предыдущей командой, в которой работал Кержаков, была кипрская «Кармиотисса», которую он возглавлял с февраля по апрель 2023 года.
В сезоне-2022/23 «Спартак» (Суботица) занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии с 39 очками в 37 матчах.
Новости