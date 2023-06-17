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Сегодня, 13:42

Сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Кержаков (слева) и президент «Спартака» (Суботица) Никола Симович.
Фото Соцсети

Пресс-служба сербского «Спартака» (Суботица) объявила о назначении Александра Кержакова главным тренером команды.

«Александр Кержаков — новый главный тренер «Спартака». Контракт подписан на один год с опцией продления еще на один сезон», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.

Также клуб опубликовал совместную фотографию Кержакова и президента клуба Николы Симовича.

Предыдущей командой, в которой работал Кержаков, была кипрская «Кармиотисса», которую он возглавлял с февраля по апрель 2023 года.

В сезоне-2022/23 «Спартак» (Суботица) занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии с 39 очками в 37 матчах.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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