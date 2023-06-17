Колосков заявил, что не испытывает никакой гордости от назначения Кержакова в сербский «Спартак»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение российского тренера Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака» из города Суботица.

«Я бы хотел пожелать Кержакову вернуться в Россию и работать здесь. Меня мало волнует, где и с кем он работает в Сербии. Никакой гордости от этого я не испытываю. Александр — перспективный тренер, который провел хорошую работу в «Нижнем Новгороде». Такие специалисты нужны в России. Ничего не имею против решения Кержакова — это его жизнь и судьба. Однако мое решение одно — такие отечественные специалисты должны работать у нас в России. Они нужны нашему футболу!» — приводит слова Колоскова Sport24.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист ранее работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».