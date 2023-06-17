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Сегодня, 13:16

Петржела поделился мнением о назначении Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».

«В Сербии только две команды — «Црвена Звезда» и «Партизан», все остальные не имеют такого качества. Александр Кержаков — молодой тренер, который только начинает работать в большом футболе. Ничего не знаю про его нынешний клуб, но работа будет по-настоящему тяжелой. Однако я верю в Кержакова и желаю ему только успехов в сербской команде. Да, Саша возглавил «Спартак», ха-ха! Однако не стоит болельщикам «Зенита» злится на Кержакова. Думаю, они никак к этому не отнесутся, а некоторые бывшие игроки «Спартака» из Москвы и «Зенита» будут завидовать Александру. Он получил работу за границей, а они — нет», — приводит слова Петржелы Sport24.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Нижний Новгород».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-17-petrzhela-byvshiye-igroki-zenita-budut-zavidovat-kerzhakovu-potomu-chto-on-vozglavil-spartak
Александр Кержаков
Властимил Петржела
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