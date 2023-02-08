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Сегодня, 20:47

Два экс-тренера «Спартака» войдут в штаб Тедеско в сборной Бельгии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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По данным «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет видеть в штабе сборной Бельгии двух своих помощников, с которыми он работал в московском клубе.

Это второй тренер Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки. По всей вероятности, они будут помогать новому главному тренеру сборной Бельгии.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Андреас Хинкель
Доменико Тедеско
Макс Урванчки
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