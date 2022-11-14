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Сегодня, 03:45

39-летний капитан «Ривер Плейта» Пинола завершил игровую карьеру

Сергей Разин
корреспондент
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Хавьер Пинола.
Фото AFP

Защитник «Ривер Плейта» Хавьер Пинола завершил игровую карьеру, сообщается на официальном сайте клуба.

39-летний аргентинец отыграл прощальный матч в товарищеской встрече против «Бетиса» (4:0).

Пинола за свою карьеру выступал за «Атлетико», «Нюрнберг», а также аргентинские клубы «Расинг», «Росарио Сентраль» и «Ривер Плейт». Он является вице-чемпионом Аргентины и обладателем Кубка страны, победителем Кубка Либертадорес и обладателем Кубка Германии.

ФК Ривер Плейт
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