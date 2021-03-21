В Португалии вратарь забил гол ударом через все поле. Видео
Вратарь португальского клуба «Варзима» Рикарду Нунеш в матче 22-го тура сегунды против «Мафры» (2:0) забил гол, выбив мяч из своей штрафной площади.
Эпизод произошел в начале второго тайма на 53-й минуте встречи. Мяч пролетел через все поле, отскочил от газона и попал в ворота, залетев за шиворот вратарю «Мафры».
Нунеш очень эмоционально отреагировал на свой гол.
Aproveita porque n?o v?s disto todos os dias! ? Ricardo Nunes marcou de ?????? ? ?????? pelo Varzim!#Canal11 #FutebolEmPortugu?s pic.twitter.com/95mPGophFL— Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021
Методология
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