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В Португалии вратарь забил гол ударом через все поле. Видео

17:30

Вратарь португальского клуба «Варзима» Рикарду Нунеш в матче 22-го тура сегунды против «Мафры» (2:0) забил гол, выбив мяч из своей штрафной площади.

Эпизод произошел в начале второго тайма на 53-й минуте встречи. Мяч пролетел через все поле, отскочил от газона и попал в ворота, залетев за шиворот вратарю «Мафры».

Нунеш очень эмоционально отреагировал на свой гол.

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