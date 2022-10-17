Сампаоли: «Если бы «Золотой мяч» всегда присуждался Месси, это было бы нормально»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заслужил все полученные им «Золотые мячи».

«Если бы «Золотой мяч» всегда присуждался Месси, это было бы нормально. Карим Бензема — игрок, который заслужил эту награду, потому что он сыграл решающую роль в успехе «Реала». Если Лео опять дадут «Золотой мяч», ничего нельзя сказать, потому что он лучший в мире», — цитирует Marca Сампаоли.

Месси трижды становился обладателем «Золотого мяча» по версии France Football (2009, 2019, 2021), а также четыре раза получал награду лучшему футболисту года по версии ФИФА (2010, 2011, 2012, 2015).

Церемония вручения «Золотого мяча» по версии издания France Football 2022 года состоится сегодня, 17 октября.