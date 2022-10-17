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Сегодня, 19:41

Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч», сообщает L'Equipe.

Футболист является пятикратным обладателем этой награды.

17-е место разделили три футболиста: Каземиро («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Луис Диас («Порту», «Ливерпуль»), Душан Влахович («Ювентус», «Фиорентина»).

Церемония вручения состоится сегодня, 17 октября. Начало — в 21.30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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